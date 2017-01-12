В Москве нашли мертвым брата Евгения Леонова

Как стало известно, в одном из жилых домов, которые находятся на Новоясеневском проспекте в столице, обнаружили бездыханное тело брата легендарного актера театра и кино Евгения Леонова.

Мужчину нашли мертвым в подъезде. На данный момент выясняются все детали происшествия. Однако уже стало известно, что на теле покойного не нашли следов насилия. Николай Леонов ушел из жизни в возрасте девяноста двух лет, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Евгений Леонов широко известен российскому зрителю. Знаменитый актер снялся в целом ряде фильмов, которые не перестают терять своей актуальности и востребованности. В их число входят такие легендарные киноленты, как, например, «Джентльмены удачи», «Мимино», «Полосатый рейс».