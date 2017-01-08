В Крыму мужчина сжег себя из-за ссоры с женой

Весьма радикальным способом решил житель Бахчисарая возникшую проблему в отношениях с собственной супругой. В ходе семейной ссоры он облил себя горючей жидкостью и поджег.

Как сообщает РИА Новости, сегодня утром между пятидесятилетним крымчанином и его супругой разгорелся семейный скандал, закончившийся трагически. Видимо, исчерпав все аргументы и не найдя другого выхода из возникшей ситуации, мужчина вылил на себя керосин и поджег. Спасти главу семейства не удалось, он скончался от полученных ожогов.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, однако родные погибшего утверждают, что трагедия стала результатом семейных сложностей.

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