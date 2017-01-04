Возгорание едва не произошло в здании киностудии «Ленфильм» во время детского новогоднего утренника. Сообщается, что дети были оперативно выведены из опасного помещения с новогодней елкой и никто не пострадал.

Задымление на детском утреннике в пятом съемочном павильоне киностудии «Ленфильм» заметили в 13.12 мск, сообщает ТАСС. Эвакуация детей прошла без происшествий и паники, никто не пострадал, все дети находятся в безопасности.

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что причиной задымления стало короткое замыкание в электропроводке. К возгоранию замыкание не привело, все обошлось без применения огнетушителей.