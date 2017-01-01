В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь водитель на внедорожнике снес фонарный столб

Инцидент в Петербурге произошел в ночь на Новый год. На Невском проспекте близ дома № 94 водитель «Лендровера» не справился с управлением и снес уличный столб. На второй столб инерции автомобиля не хватило…

Водитель внедорожника по какой-то причине не справился с управлением и тяжелый автомобиль на полном ходу протаранил столб уличного освещения, передает «Лайф».

Как сообщают свидетели аварии, после столкновения со столбом водитель останавливаться и не подумал (а скорее всего, не смог) и машина остановилась только у второго столба. Сообщается, что водитель внедорожника был госпитализирован, о его состоянии ничего не известно. Полиция проверяет обстоятельства инцидента. Есть информация, что водитель «Лендровера» был нетрезв.