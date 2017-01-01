В Магадане в новогоднюю ночь загорелось здание Следственного комитета

Новогодняя ночь у магаданских пожарных выдалась нелегкой. В течение нескольких часов им пришлось бороться с огнем, охватившим здание Следственного комитета России по области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону, очаг возгорания находился на шестом этаже здания. Только к четырем часам утра пожарным удалось справиться с огнем. Сообщается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В настоящий момент неизвестно, что могло вызвать возгорание. Причина пожара, возможные виновные, а также размер причиненного ущерба устанавливаются. Комментариев от Следственного комитета по поводу последствий пожара пока не поступало.

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