В Подмосковье неизвестный захватил отделение ВТБ из-за проблем с кредитом

В подмосковном Орехово-Зуево неизвестный мужчина ворвался в одно из местных отделений ВТБ. Заявив, что на нем пояс смертника, он угрожал взорвать здание.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД, мужчина даже попытался покончить с собой прямо в отделении банка. Сначала он облил себя неизвестной жидкостью, а затем нанес себе несколько ножевых ранений. Однако благодаря оперативным действиям прибывших на место полицейских и сотрудников Росгвардии злоумышленника удалось обезвредить. Выяснилось, что никакого взрывного устройства у него при себе не было.

По предварительной информации, на противозаконные действия мужчину толкнули проблемы с кредитом.

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