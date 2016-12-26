Аварию на шоссе М-7 автотрассы «Волга» у села Павловское (Ковровский район Владимирской области) устроил водитель «УАЗика», который решил обогнать спокойно ехавший школьный автобус и столкнул его в кювет.

56-летний шофер «УАЗика», как и дети интерната для слабослышащих, что были в автобусе, ехал в Ковров. Автобус вез детей из поездки по Мурому, передает пресс-служба регионального МЧС.

Водитель «УАЗика» не удержал руль и при обгоне на полном ходу врезался в попутный автобус. От удара обе машины оказались в кювете. Из детей никто серьезно не пострадал, две девочки из автобуса «ПАЗ» получили ушибы. А вот «УАЗу» повезло меньше: он перевернулся, его 60-летней пассажирке потребовалась помощь медиков.

На месте аварии работают следователи, детей доставили до места другим автобусом.