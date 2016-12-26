СвЖД напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения

26 декабря, в 9:42 мск на железнодорожном переезде между станциями Лобазиха и Тавда (354 км) однопутного неэлектрифицированного участка Егоршино – Устье-Аха Свердловской железной дороги водитель грузового автомобиля КАМАЗ (лесовоз) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №7097 сообщением Устье-Аха – Тавда. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Повреждены локомотив, устройства переездной сигнализации и прицеп автомобиля. Поезд №7097 был доставлен на станцию назначения вспомогательным локомотивом в 10:49 мск с опозданием на 1 час.

19 декабря 2016 года на перегоне Седельниково – Решеты Свердловской железной дороги водитель легкового автомобиля «Лексус» грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора автоматической переездной сигнализации. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Перегон Седельниково – Решеты (так называемый южный обход) используется для движения грузовых поездов в обход Екатеринбурга, поэтому на график движения пассажирских поездов данное ДТП не повлияло.

В связи с происшествиями СвЖД еще раз напоминает водителям автотранспортных средств о необходимости строго соблюдать ПДД при пересечении переездов.

В целом за 11 месяцев (январь – ноябрь) 2016 года на переездах Свердловской магистрали произошло 5 ДТП, все по вине водителей автотранспорта. В результате пострадали 8 человек, четверо из них погибли.

Также с начала года дежурными по переездам на СвЖД зафиксировано более 1,8 тыс. случаев нарушений правил дорожного движения водителям. Самыми массовыми из них остаются проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов и обгон на переезде. Каждый такой случай может привести к тяжелым последствиям, ставит под угрозу жизнь и здоровье не только автомобилистов, но и пассажиров поездов, работников локомотивных бригад.

Свердловская железная дорога уделяет пристальное внимание обеспечению безопасности дорожного движения в местах пересечения автомобильного и железнодорожного транспорта. Ежегодно реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности движения и надежности инфраструктуры.

В летний период 2016 года осуществлены работы по ремонту, модернизации и текущему обновлению железнодорожных переездов. Совместно с ГИБДД проводятся осмотры, где особое внимание уделяется переездной сигнализации, наличию и состоянию настилов и дорожных знаков, автомобильных подъездов, качеству освещения и условиям видимости.

Также сотрудники СвЖД проводят профилактические мероприятия: участвуют в региональных комиссиях по безопасности движения, проводят лекции в автошколах и на автопредприятиях, раздают памятки о соблюдении правил дорожного движения.

Однако полностью исключить факты ДТП усилиями одних железнодорожников невозможно, поэтому СвЖД призывает водителей быть бдительными, следить за показаниями переездной сигнализации и строго соблюдать правила дорожного движения.