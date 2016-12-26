Как бы дрессирован не был медведь, не стоит забывать, что он крайне опасный хищник и панибратства в отношении к себе не позволяет. Съемки передачи на Первом канале могли закончиться очень трагично.

Медведица на съемочной площадке в присутствии дрессировщика вела себя мило: она послушно выполняла все команды в обмен на угощение, и могло показаться, что так она себя будет вести по отношению к любому постороннему: распространенная ошибка всех, кто плохо знает этого хищника.

Одна из девушек из съемочной группы решила тоже угостить медведицу и что-то ей протянула. То, что произошло дальше, дама никогда не забудет. Медведь посторонних воспринимает как врагов, что бы они ему ни сулили. Девушка этого не знала. Хищник сбил даму с ног и мог бы растерзать ее, если бы не вмешался дрессировщик, переключивший внимание зверя на себя.

Представитель съемочной группы отделалась царапинами и испугом, который легким не назовешь. Запись инцидента, который произошел 16 декабря, стала доступна журналистам.