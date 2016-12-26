В Москве горит торговый центр, эвакуированы 200 человек

В торговом центре на юге Москвы вспыхнул пожар, вследствие чего пришлось эвакуировать около 200 человек.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ уточнили, что площадь возгорания достигла 5 квадратных метров. Согласно данным ТАСС, пожар возник в подсобном помещении в торговом центре на улице Ленинская Слобода в Москве. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно потушили пламя.

Сейчас стало известно, что пострадавших в результате происшествия нет. На месте в настоящий момент работают эксперты, выясняющие причину возгорания.