На Кубани ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру

Трагический несчастный случай произошел сегодня неподалеку от кубанского города Лабинска. Двенадцатилетний мальчик здесь случайно застрелил свою шестилетнюю сестру из охотничьего ружья.

Трагедия произошла, когда дети вместе с отцом возвращались с охоты. По предварительной информации, из-за неосторожного обращения ружье, которое нес мальчик, непроизвольно выстрелило, и пуля попала в грудь его сестры. Отец немедленно доставил девочку в больницу, однако несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

На место происшествия выехали следователи. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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