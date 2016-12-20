В Приморье погиб солдат-срочник

В приморском крае после несчастного случая, унесшего жизнь военнослужащего срочной службы в одной из воинских частей региона, было возбуждено уголовное дело по статье “Халатность, повлекшая смерть человека”.

По предварительным данным, трагедия случилась, когда восемь призывников по распоряжению командования извлекали из грунта металлическую трубу, которая использовалась в качестве ограждения. Поскользнувшись, один из военнослужащих упал на землю и был придавлен трубой. Он погиб на месте от полученных при этом травм.

В настоящий момент расследование инцидента продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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