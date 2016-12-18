В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

В аэробусах во время инцидента не было пассажиров и пилотов, воздушные суда столкнулись вечером 17 декабря во время буксировки одного из аэробусов. Оба самолета эксплуатируются перевозчиком «Аэрофлот».

В пресс-службе аэропорта Шереметьево пояснили, что во время буксировки в салоне воздушного судна людей не было, не было пассажиров и в том аэробусе, который находился на стоянке, пишет газета «Известия».

Известно, что воздушные суда столкнулись накануне поздно вечером при буксировке. Один из самолетов находился на стоянке, а другой буксировали рядом. На языке специалистов такой инцидент столкновением не считается: самолеты лишь коснулись законцовками крыльев. Тем не менее по указанному факту начато служебное расследование.