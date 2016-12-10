Педагог из Иркутска развращал детей перед объективом камеры

Педагог дополнительного образования одного из домов детского творчества в Иркутске обвиняется в развратных действиях в отношении восьмилетнего мальчика.

Предполагаемым преступником является 48-летний мужчина, в ходе обыска квартиры которого было найдено не менее двадцати фотографий и видеофайлов развратного характера - на них запечатлены маленькие дети. Как сообщает РИА "Новости", педагогу было предъявлено обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 135 УК РФ "Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста".

В настоящий момент преподавателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.