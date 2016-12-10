В Ленобласти пять человек погибли во время пожара

Трое детей и двое взрослых стали жертвами пожара, охватившего в пятницу поздно вечером один из частных домов в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области.

Огнем оказался охвачен частный жилой дом и хозяйственная постройка рядом. Общая площадь пожара составила около 115 квадратных метров. После того, как пожарным удалось справиться с огнем, на месте происшествия были обнаружены тела пятерых человек, в том числе детей пяти, одиннадцати и двенадцати лет.

В настоящий момент причина пожара устанавливается. На месте инцидента продолжают работать сотрудники оперативных служб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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