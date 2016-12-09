В руках у девочки-подростка загорелся смартфон

На днях у тринадцатилетней жительницы Воронежа в руках загорелся смартфон.

Девочка находилась дома, когда мобильный внезапно начал дымиться, затем искрить, а впоследствии и вовсе загорелся. Школьница бросила аппарат на пол и накрыла его пледом, прибежавшая в комнату мать немедленно залила смартфон водой. Как отмечает "Вести Воронеж", гаджет не был подключен ни к каким проводам в момент инцидента.

Владелица смартфона не получила никаких ожогов, однако ламинат, на который упало устройство, пострадал. В магазине, где приобретался телефон, матери школьницы предложили вернуть деньги. Женщина уточнила, что перед ней никто и не подумал извиниться.