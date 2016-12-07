В Ульяновской области пропавших подростков нашли пользователи соцсетей

Две пятнадцатилетние девчушки «таинственно» исчезли 30 ноября. Уроженки села Новый Белый Яр Вика Кривощекова и Ника Гелюх ушли внезапно, не предупредив родню. Полиция объявила пропавших в розыск.

Они просто ушли из дома и больше туда не вернулись, передает портал ulpravda.ru. Родственники девушек, обзвонив их друзей, а затем – все морги, заявили в полицию. Стражи порядка распространили в сети информацию о розыске девушек, и это дало результат.

Пользователи соцсетей опознали подростков по ориентировкам и оповестили полицию. Оказалось, девушки просто уехали погулять в соседний Димитровград. Девушек доставили в родное село.