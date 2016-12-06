В Ульяновской области уже неделю не могут найти двух школьниц

В селе Новый Белый Яр в Ульяновской области 30 ноября бесследно исчезли две девочки-школьницы.

Пятнадцатилетние подружки Вика и Ника внезапно ушли из дома неделю назад и до сих пор не вернулись. Первой девочке на вид около четырнадцати лет, рост составляет 160 сантиметров. Волосы у нее темно-русые, до плеч, глаза зеленые. Отличительная особенность - веснушки на лице. В момент исчезновения была в черной шапке, белом пальто с черной полосой на талии, синих джинсах и серых сапогах. Вторая девочка чуть ниже, волосы такие же темно-русые, а вот глаза голубые. У нее тоже есть на лице веснушки. На ней была черная шапка, бордовый пуховик, синие джинсы и черные сапоги.

Всех, располагающих какой-либо информацией о пропавших девочках просят звонить по телефонам 02, 8 (927)824-51-77 и 8 (951)091-45-72.