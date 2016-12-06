В Карелии совершил суицид 10-летний ребенок, оставшийся дома один

Трагическое происшествие потрясло один из поселков Кемского района Карелии. Здесь совершил самоубийство десятилетний ребенок, оставшийся в квартире один.

Тело ребенка с признаками суицида обнаружили вернувшиеся домой родители.

Рассматривавшаяся в числе прочих версия об убийстве не подтвердилась: следователи, работавшие на месте происшествия, не обнаружили каких-либо данных, которые бы указывали на насильственный характер смерти ребенка.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье “Доведение до самоубийства”. Следователи устанавливают причины, которые могли побудить ребенка добровольно уйти из жизни.

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