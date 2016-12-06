В Москве за минувшие сутки случилось почти 900 аварий

Непогода, обрушившаяся на столицу в минувший понедельник, привела не только к многокилометровым пробкам, но и огромному количеству аварий. По данным ГИБДД, за минувшие сутки в Москве случилось 874 ДТП.

Кроме того, было зафиксировано 9 случаев наездов на пешеходов. В результате дорожных происшествий 2 человека погибли, еще 18 пострадали.

По данным правоохранительных органов, причиной аварий чаще всего становилось несоблюдение скоростного режима и опасное маневрирование в условиях сложных погодных условий.

При этом в ГИБДД предупредили, что сегодня в Москве вновь ожидается снегопад и гололедица, поэтому водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а лучше вообще отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.

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