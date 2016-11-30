Пропавший месяц назад чемпион России по стендовой стрельбе найден мертвым

Около месяца велись поиски чемпиона России по стендовой стрельбе Владислава Лошакова. Сегодня стало известно, что тело спортсмена было найдено неподалеку от одного из столичных парков.

20-летний спортсмен пропал в начале ноября: после одной из тренировок он вышел из спорткомплекса, однако домой так и не вернулся. Сегодня стало известно, что тело неопознанного мужчины, найденного две недели назад, принадлежит Владиславу.

По предварительной версии следствия молодой человек покончил с собой, застрелившись из тренировочного ружья, которое вынес из спорткомплекса после своей последней тренировки. В настоящее время СК проводит проверку по факту случившегося.

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