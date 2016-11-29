ЧП под Курском: поезд слетел с рельсов и опрокинулся

Как стало известно, сегодня произошел инцидент под Курском. Состав, который перевозил зерно, влетел в дрезину, которая стояла на путях.

Удар был настолько сильным, что два вагона поезда слетели с рельсов и перевернулись. В результате происшествия пострадали люди. Как сообщается, получили травмы три человека, которые в момент столкновения находились на дрезине, сообщает rg.ru.

На данный момент на месте происшествия работают спецслужбы. Однако уже стала известна предварительная причина аварии. По некоторым данным, виновником ЧП стал локомотив, который вел вагоны товарного состава. Он не смог остановиться, так как у него отказали тормоза.