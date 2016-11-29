Борцов против нелегальных парковок провоцируют бизнесмены

С фактами давления и провокации столкнулись активисты, которым поручил губернатор Челябинской области создать проект «Легальные парковки» на территории Челябинска. бизнесмены пытаются сфальсифицировать результаты их работы.

Противостоять есть чему – активисты штаба общественной поддержки Бориса Дубровского с июля текущего года уже закрыли более 20 нелегальных парковок на территории пяти районов областного центра, в том числе и самые «хлебные» места в центре Челябинска. Тем более, что пока в рамках соглашения сторон документы на организацию новых парковок выдаваться не будут.

- Эти попытки давления еще раз доказали нам, что мы действительно занимаемся важным и непростым делом, - отметил Александр Галкин. – Мы выявили более 400 стихийныхавтостоянок, деятельность которых курируется в том числе и депутатом Челябинской городской Думы.

Несмотря на давление и провокации, концепция общего парковочного пространства будет представлена губернатору точно в срок. Как и было обещано ранее, работа закончится к конку текущего года. Кроме того, активисты заявили, что уже в ближайшее время будут оглашены все материалы, которые направлены против их работы.