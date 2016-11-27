В Ижевске горят склады: один человек погиб, четверо ранены

Пожар в Ижевске еще не потушен, и, возможно, число жертв увеличится. В настоящее время известно об одном погибшем. Сообщается, что госпитализировано четыре человека. Площадь горения – порядка 600 кв метров.

Пока региональное МЧС подтверждает гибель одного человека - 18-летнего сотрудника склада. По факту его смерти заведено уголовное дело, передает ТАСС.

Все пострадавшие работали на данном складе. Нет сведений, что же именно пожарные не могут потушить уже несколько часов, но проезд к горящим складам ограничен. Пожар тушат по повышенному, третьему уровню сложности. Работает на пожаре 16 единиц спецтехники и 49 огнеборцев.

Известно, что неподалеку от пожарища находится торговый центр, но посетителей там эвакуировать не стали: магазин находится на достаточном удалении от пожара.