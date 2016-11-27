Минувшую ночь ночной клуб «Ми100» во Львове не пережил, он сгорел. Огненное шоу, которое показывал зрителям приглашенный престидижитатор, оказалось «огненным» в прямом смысле слова: огонь вышел из-под контроля…

О пожаре в ночном заведении сообщает местный портал сил МЧС. Известно, что в ночь на 27 ноября фокусник, который показывал посетителям огненное шоу, слегка перестарался с достоверностью и стихия вышла из под его контроля.

Загорелся потолок клуба, и этот момент попал на видео. Когда приехали огнеборцы, площадь горения превышала 50 квадратных метров и огонь тушили два часа. Спасатели экстренно вывели из горящего помещения всех посетителей (250 человек). Сообщается о госпитализации 14 посетителей. Всего помощь медиков понадобилась 22 посетителям ночного клуба.

Напомним, что в аналогичном пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» (декабрь 2009 года) погибло 156 человек из-за того, что были проблемы с эвакуацией посетителей.