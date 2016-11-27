Осиный рой отправил русских туристов в больницу

Четверо россиян попали в больницу после атаки роя тропических ос на группу туристов на острове Шри-Ланка. Ещё четверо решили не обращаться за медпомощью. Пострадали также китайские туристы в той же группе.

По сообщению ТАСС, осиная атака произошла около известного пещерного буддийского храма в районе Дамбулла. О наличии большого количества осиных гнёзд в этом районе было хорошо известно. Но о подобных случаях СМИ не сообщают. Российское посольство уже знает о случившемся и выясняет всю картину произошедшего, чтобы помочь госпитализированным соотечественникам. По некоторым сведениям, остальные туристы продолжили экскурсию.

Читайте также:

На Шри-Ланке совершено нападение на туристов, среди них была россиянка

На Камчатке на группу туристов напал медведь