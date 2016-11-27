Житель Казани убил своего нерожденного ребенка, ударив жену ножом в живот

В минувший понедельник, 21 ноября, житель Казани убил своего нерожденного ребенка, ударив беременную супругу ножом в живот.

У мужа и жены произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватился за острый предмет. На помощь женщине пришел отец мужа, который остался у пары на ночь. Сначала преступник пырнул ножом в живот своей супруге, а затем попытался изрезать своего родственника.

Оба пострадавших были экстренно доставлены в больницу, где врачи диагностировали смерть младенца в утробе матери, передает телеканал РЕН ТВ. По факту происшествия было возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемого арестовали на два месяца.