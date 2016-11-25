На севере Москвы взорвался автомобиль

В пятницу, 25 ноября, на севере Москвы неподалеку от парка "Дубки" взорвался автомобиль.

Об инциденте сегодня рассказали в экстренных службах столицы, отметив, что взрыв прогремел в иномарке Hyundai Solaris. Как сообщает "Российская газета", машина во время происшествия была припаркована рядом с домом номер семь по Красностуденческому проезду.

Отмечается, что водитель автомобиля погрузил в салон газовый баллон, который часто используется в бытовых целях. В какой-то момент емкость взорвалась. Данных о пострадавших нет.