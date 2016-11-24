Росавиация опровергла критичное сближение самолетов в небе над Москвой

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что минувшим вечером, 23 ноября, в небе над Москвой критично сблизились два самолета - пассажирский Airbus, следовавший из Анкары, и частный самолет.

Об инциденте с самолетами сообщили в экстренных службах региона, отметив, что частный британское воздушное судно летело на высоте 11 тысяч 300 метров, когда на приборной панели внезапно загорелись датчики, предупреждающие о сближении с другим самолетом. В этот момент самолет А320 одной из российских авиакомпаний находился на высоте 10 тысяч 950 метров. Пилот якобы также своевременно заметил помеху и принял меры, вследствие чего летательные аппараты разошлись по курсам, сообщает телеканал "Звезда".

Впоследствии в Росавиации уточнили, информация о сближении самолетов в небе над столицей не соответствует действительности, передает РБК. Отмечается, что в одном из самолетов было ложное срабатываение системы предупреждения.