Посетителей ЦУМа экстренно эвакуируют

Днем в среду, 23 ноября, из здания ЦУМа, расположенного в самом центре Москвы, экстренно эвакуировали посетителей.

Данная мера была принята в связи с задымлением в некоторых помещениях торгового центра. Как сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, дым был зафиксирован на шестом этаже здания ЦУМа на улице Петровка.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место случившегося и немедленно приступили к эвакуации людей. В настоящий момент устанавливается причина задымления.