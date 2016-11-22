Украинская учительница пыталась продать ребенка на органы

Крайне предприимчива оказалась одна из преподавателей школы-интерната в Харьковской области Украины. Она решила продать одну из воспитанниц. Учительница украинского языка и литературы оценила девочку в десять тысяч долларов.

В роли покупателей выступили спецслужбы. Учительнице даже намекнули, что ребенка покупают на органы. У преподавательницы поинтересовались здоровьем 13-летней девочки. Чтобы успокоить покупателей, та принесла доказательство – медкарту воспитанницы, сообщает mk.ru.

Преподавательницу задержали, когда та вывела ребенка и взяла плату за нее. Теперь подозреваемой грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.