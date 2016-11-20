МЧС Владивостока спасли 50 человек из горящего дома

Пожар в моногокварнике Владивостока начался ночью 20 ноября. Пожарные расчеты прибыли на место через пять минут и приступили к эвакуации жителей. Был спасено 50 человек, двое из спасенных госпитализированы.

Горела квартира в доме № 62 по улице Кирова. Пожарные прибыли на место спустя пять минут, передает ТАСС.

Приступив к тушению, пожарные столкнулись с сильнейшим задымлением и поэтому вызвали дополнительные наряды огнеборцев из газодымозащитной службы.

Сообщается, что с пожаром боролись более трех часов. Площадь горения составляла порядка 30 кв.метров. Пожарным удалось спасти из охваченного огнем дома всех находящихся там жителей, не допустив человеческих жертв.

Известно, что в тушении принимали участие 35 пожарных и восемь единиц специальной техники. Причины возгорания устанавливаются.