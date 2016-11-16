Эскалатор московского метрополитена едва не оторвал девушке ногу

Несчастный случай произошел 16 ноября в московском Метрополитене. На станции «Октябрьская» девушка споткнулась на эскалаторе и в результате ее нога оказалась между двигающимися ступенями лестницы метро.

Подъемник экстренно остановили, но все произошло настолько быстро, что спасти девушку от ранения не удалось и она может остаться калекой, передает «Агентство Москва».

Инцидент произошел на переходе между станциями Калужско-Рижской линии. Свидетели сообщают, что дама недолго была в сознании и упала в обморок. Жертве эскалатора вызвали скорую помощь и даму госпитализировали. Известно, что место происшествия сильно залито кровью: ранение было серьезным.