Дрифт на реке Нейва закончился смертью

Около полудня 14 ноября автопрогулка на реке Нейва в Алапаевске (Свердловская область) закончилась трагедией. Как сообщает пресс-служба СУ СКР, четверо молодых людей (по всей видимости, нетрезвые) отправились «подрифтовать» на льду в районе улицы Конституции.

Они успели отъехать на 50 метров от берега, когда машина провалилась под лед. Трое успели выскочить из автомобиля, а их приятель – нет. Трагедия произошла за считанные мгновения, так что возможности спасти человека у прибывших на место ЧП сотрудников правоохранительных органов не было.

В настоящее время силовики проводят следственные мероприятия, выясняя все обстоятельства трагедии.

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