Автолюбители Белгородской области опубликовали видео с авторегистратора, на котором запечатлено ДТП у населенного пункта Прохоровка. Водитель иномарки не справилась с управлением и врезалась в автобус.

Сообщество «Авто Белгород» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео аварии на трассе недалеко от Прохоровки Белгородского района. Свидетели происшествия сообщают, что с управлением не справилась дама 50 лет за рулем «Хендай Солярис». На заснеженной трассе женщина не удержала автомобиль и вышла на встречную полосу, по которой следовал пассажирский автобус.

Тяжелый автобус несколько десятков метров тащил легковушку, прежде чем смог остановиться. От удара два пассажира иномарки (одному - 48, другому – 74 года) скончались на месте. Женщина-водитель осталась жива, но госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Известно, что в пассажирском автобусе никто не пострадал.