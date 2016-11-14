В центре Москвы из автомобиля открыли стрельбу из автомата

В понедельник, 14 ноября, в центре Москвы двое мужчин открыли стрельбу из автомата.

Как сообщается, хулиганы, сидевшие в припаркованном на Бауманской улице автомобиле марки Infiniti, стреляли в воздух. Как сообщает телеканал "Звезда", в настоящий момент сотрудники полиции уже задержали одного из мужчин, участвовавших в инциденте - 30-летнего уроженца Петропавловска-Камчатского. Его сообщник является 25-летним выходцем из Баку. Уточняется, что оба гражданина нигде не работают. Из иномарки был изъят автомат, десять гильз, а также коробка, заполненная патронами.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.