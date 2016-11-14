Кошка покусала семью москвичей

ЧП произошло в одной из квартир на северо-западе столицы. Как стало известно, домашняя кошка внезапно набросилась на хозяев. Она сильно искусала и исцарапала семью из четырех человек. В числе пострадавших есть и ребенок.

Раны, нанесенные животным, оказались настолько серьезными, что несколько жертв кошки пришлось госпитализировать. Уточняется, что нападение зверя может иметь довольно плачевные последствия. Укусы кошки опасны тем, что могут привести к крайне серьезным бактериальным заболеваниям, которые довольно сложно поддаются лечению, сообщает life.ru.

На данный момент правоохранительные органы осуществляют проверку деталей инцидента.