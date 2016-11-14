Семилетнего мальчика в центре Москвы избил взрослый мужчина

Сегодня стало известно, что в минувшее воскресенье в центре Москвы произошел вопиющий инцидент.

В Лялином переулке вчера днем взрослый мужчина по неустановленной причине напал на семилетнего ребенка. Как сообщает в понедельник, 14 ноября, портал Life, маленький мальчик попал в больницу, где у него были диагностированы ушибы мягких тканей щеки, а также повреждение связок.

Уточняется, что к настоящему моменту злоумышленника задержали. Он пока не сообщил, почему напал на ребенка. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.