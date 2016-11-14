В Интернете оказались данные пользователей сайтов знакомств

Зафиксирован крупнейший в этом году взлом сайтов, которые предлагают услуги знакомств. Жертвой хакеров стал сайт AdultFriendFinder. Помимо него взлому подвергся ряд других ресурсов, которые принадлежат компании.

Как сообщается, доступ к личным данным пользователей был ненадежно защищен. Пароли и логины оказались довольно простыми. В итоге данные почти 400 миллионов пользователей оказались в открытом доступе в Интернете, сообщает lenta.ru.

Это уже второй по счету взлом данного сайта за последние полтора года, о котором стало известно общественности. В прошлом году в Сети оказались данные о сексуальных предпочтениях почти 4 миллионов зарегистрированных пользователей.