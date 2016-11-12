В алтайском селе при пожаре в частном доме погибли два мальчика

Жуткая трагедия, произошедшая в одном из алтайских сел, унесла жизни двоих малышей. Мальчики двух и четырех лет погибли во время пожара, случившегося в частном доме.

По предварительной версии следствия, причиной возгорания стала затопленная печь. Мать мальчиков оставила детей с бабушкой и вышла на улицу. В этот момент начался пожар. Пожилая женщина успела выскочить из горящего дома, но малышей спасти не удалось.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства гибели детей, проводится проверка условий их жизни и воспитания.

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