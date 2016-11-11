Собака провалилась под лед и более часа провела в ледяной воде, пытаясь выбраться. Пса спасли рабочие, что строили неподалеку дорогу. Люди увидели на поверхности полыньи какое-то движение и поспешили помочь…

Присмотревшись повнимательнее, рабочие увидели, что в проруби барахтается пес, передает «Лайф».

Было очевидно, что животное уже теряет силы и медлить нельзя. Мужчины соорудили из подручных средств подобие ледокола (к лодке примотали два лома), пробились к полынье и спасли собаку.

Спасательную операцию мужчины сопровождали ободряющими комментариями. Пса вытащили, завернули в фуфайку и доставили к костру греться.