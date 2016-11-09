Пять крупнейших российских банков подверглись DDoS-атаке

Сегодня пять самых крупных банков страны подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в Центробанке. Информацию об атаке подтвердили в пресс-службе Сбербанка и Альфа-банка.

Сообщается, что в течение дня мощность DDoS-атаки возрастала. Первая атака была зафиксирована утром, а следующая, состоявшаяся ближе к вечеру, уже состояла из нескольких этапов, при этом, как отмечают специалисты, каждый из них был не несколько раз сильнее предыдущего. Атаки были организованы с ботнетов, включавших в себя десятки тысяч компьютеров в десятках стран мира.

Тем не менее системам защиты удалось вовремя обнаружить и отразить атаку. Сообщается, что к сбоям в работе банковских бизнес-систем она не привела.

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