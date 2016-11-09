Глава завода погиб в Калужской области, меняя колесо автомобиля

Генеральный директор одного из градообразующих предприятий Рославля, стекольного завода ОАО “Ситалл” стал жертвой несчастного случая в Калужской области.

Как сообщает “Российская газета”, мужчина погиб при попытке заменить колесо собственного автомобиля. По предварительной версии следствия, причиной гибели стал домкрат, соскользнувший во время ремонта. Это привело к тому, что голова пострадавшего оказалась зажата колесом. В результате полученных травм мужчина скончался.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося. Известно, что автомобиль стоял на обочине со включенными фарами и заведенным мотором, ценности и личные вещи остались нетронутыми.

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