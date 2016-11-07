Московские школьницы изуродовали соперницу из-за ревности

В минувший четверг, 3 ноября, три московские школьницы избили соперницу из-за парня, однако инцидент был предан огласке только теперь. Четвертая участница потасовки снимала происходящее на видео, а затем выложила в соцсети.

14-летнюю школьницу избили на парковке у одного из торговых центров столицы. Произошло это после того, как девушка не вняла предупреждениям 17-летней Маши, бывшей подруги 19-летнего Игоря из Бирулюво. Отверженная девушка обещала покалечить лицо соперницы, если та будет целоваться с бывшим.

Свое слово Маша сдержала, прихватив на расправу подруг. Девушки били зверски, все больше стараясь попасть по лицу. В итоге школьницу увезли в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и множественными ушибами. Девушке потребуется челюстно-лицевая операция.

Мать пострадавшей намерена через суд добиваться наказания для обидчиц дочери, передает «Москва 24». Она уже написала заявление в полицию. Двум хулиганкам, 17-летним Маше и Лене, может грозить уголовная ответственность.





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