В Подмосковном тире погибла женщина из-за ранения в голову

Инцидент произошел в Подмосковье. По некоторым данным, женщина решила пострелять со своим другом в тире. Для этого они выбрали весьма уединенное место. Знакомые приехали в тир, который располагался в лесу.

Точные детали происшествия пока не сообщаются. На данный момент известно лишь, что в какой-то момент женщина получила ранение головы из травматического оружия. По некоторым данным, пострадавшая случайно в себя выстрелила. Также сообщается, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием, передает ria.ru.

К сожалению, женщину не удалось спасти. От полученных травм она погибла на месте. На данный момент проводится доследственная проверка случившегося.