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//Происшествия

За минувшие сутки в Москве произошло 562 ДТП, есть погибшие

7 ноября 2016, 09:17 [ «АН-онлайн» ]

За минувшие сутки в Москве произошло 562 ДТП, есть погибшие
фото: globallookpress.com

В Москве за минувшие сутки в связи с ухудшением погодных условий зафиксировали 562 дорожно-транспортных происшествия.

Согласно данным столичной Госавтоинспекции, в ходе аварий погибли 4 человека, пострадали 18. Как сообщает ТАСС, причиной подавляющего большинства происшествий являлось несоблюдение автовладельцами дистанции, превышение скорости, а также маневрирование во время гололеда.

Отмечается, что в Москве сегодня снова ожидают снегопад, метель и гололедицу, вследствие чего водителям советуют быть внимательными - вероятность ДТП возрастает.

 

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