В полицию сообщили о минировании Кремля и еще шести зданий

Немногим ранее “АН-онлайн” сообщили об эвакуации, которая проводится на Ярославском вокзале. Однако в настоящий момент стало известно, что это не единственный объект, на котором существует угроза взрыва.

Появилась информация, что в экстренные службы поступило сообщение о минировании как минимум семи объектов на территории столицы. Одним из зданий, на которых существует угроза взрыва, был назван Кремль. Кроме того, неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в посольстве Соединенных штатов, Ярославском, Курском, Казанском вокзалах, отделении полиции на Ленинском проспекте и колл-центре в Зеленоградском округе. В настоящий момент на местах работают экстренные службы города.

Кроме того, сообщалось, что в здании МИСиС на юго-западе столицы был обнаружен предмет неизвестного происхождения.

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