Тысяча квадратов производственных площадей горит в Ростовской области

В городе Батайске Ростовской области горит цех по производству современного утеплительного материала. Как сообщило ГУ МЧС по региону, загорелось здание площадью 2500 метров. Менее чем через десять минут пожару была присвоена вторая категория сложности.

На текущий момент информации о погибших и пострадавших нет. В тушении участвуют более пятидесяти человек и полтора десятка единиц техники.

Пеноплэкс – один из современных утеплительных материалов. Он представляет собой экструдированный пенополистирол. Считается, что обработанный таким образом пенополистирол существенно менее горюч, чем обычный, тем не менее, материал поддерживает горение. Кроме того, при его сгорании выделяется большое количество едких веществ, крайне вредных для человека.

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