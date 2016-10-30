В екатеринбургском клубе неизвестный устроил стрельбу

Накануне рано утром в екатеринбургском ночном клубе “Подвал” неизвестный злоумышленник открыл огонь по посетителям заведения. В настоящее время известно о пяти пострадавших.

По предварительной версии правоохранительных органов, виновником происшествия является один из посетителей клуба. У дверей заведения он по невыясненным пока причинам вступил в перепалку с другими посетителями, отошел, чтобы достать травматический пистолет, а затем вернулся в клуб и начал стрельбу. В результате пострадало по меньшей мере, пять человек.

В данный момент сотрудники полиции изучают данные с камер наблюдения с целью установления личности стрелявшего. По словам очевидцев, злоумышленник был славянской внешности.