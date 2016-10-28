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Московского дворника уволили, а он решил взорвать два дома

28 октября 2016, 11:37 [ «АН-онлайн» ]

Московского дворника уволили, а он решил взорвать два дома
фото: globallookpress.com

Московский дворник обиделся на то, что его уволили и угрожал взорвать сразу два дома.

Мужчину задержали после того, как он позвонил директору управляющей компании, где ранее работал, и заявил, что взорвет здания. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, дворник грозился взорвать дом Факультетском переулке, а также на улице Новопесчаная.

Чуть позже сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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